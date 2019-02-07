В Саратовской области за год случилось почти 3,5 тыс. случаев мошенничества

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-07T12:27:05+03:00

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За 2018 год в регионе совершено 3 446 мошенничеств, из них 2 985 преступлений общеуголовной направленности за 2018 год. Всего с помощью интернета в Саратовской области в 2018 году случилось 1159 преступлений, через мобильную связь — 500. Раскрываемость составила около 23%. Еще 68 обманов связаны с банковскими картами.

- Не надо доверять продавцам. Просящим 100% предоплаты, оказывать помощь кому-то, кто позвонил или обратился через соцсети, даже если это родственники. Сначала созвонитесь с ними и проверьте. Не переходите по незнакомым ссылкам которые приходят к вам на сотовые телефоны, — рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов» начальник отдела по борьбе с мошенничествами ГУ МВД по Саратовской области Иван Амиров.

По его словам, полиция пользуется собственными силами при поиске интернет- и телефонных мошенников, не привлекая сторонние организации.

- Население почему-то больше доверяет мошенникам. Хотя потом все говорят — догадывались. В основном жертвами таких преступлений становятся люди старшего возраста, — добавил Амиров.

Трансляцию пресс-конференции «КП-Саратов» можно посмотреть на канале ТРАНСЛЯТОР.

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Вопросы безопасности цифровых, мобильных и электронных услуг для детей и школьников.Сколько цифровых преступлений и мобильных мошеннических операций было пресечено в 2018 году в Саратовской области? Кто от них страдает чаще? Как контролировать безопасность интернета на телефоне или других электронных устройствах своего ребёнка? Что такое цифровизация школ, цели, перспективы развития этой программы в Саратовской области. Оплата питания, вход и выход из школы, и другие услуги, которые можно получать, имея пластиковую карту школьника. Эти вопросы мы обсуждаем с представителями ГУ МВД по Саратовской области, представителями Комитета Образования г. Саратова, директором регионального отделения компании Мегафон и директором компании Школьная карта - Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU