С начала зимы из Саратова вывезли 810 тыс. кубометров снега
Из Саратова с начала зимы вывезли 810 тыс. кубометров снега, также было израсходовано 19 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 3,7 тыс. тонн реагентов.
- После небольшого снегопада 7 февраля город убирают 149 единиц муниципальной техники и 350 — привлеченной. В работах задействовали 181 человека, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Расчищать улицы Волжская, Усть-Курдюмская, Тагильская, Огородная, Грибова, Пушкина, Новоузенская, 1-9 Линии Октябрьского поселка, Московская, 5-я Дачная, Ангарская, проспекты Энтузиастов и Кирова и 11-й Динамовский проезд будут 15 звеньев, состоящих из самосвалов, погрузчиков и рабочих.
Расширять дороги ротором будут на Кумысной поляне и Усть-Курдюмской улице. Грейдер привлекут на Огородную улицу.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU