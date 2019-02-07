2019-02-07T11:45:52+03:00
Общество

С начала зимы из Саратова вывезли 810 тыс. кубометров снега

Сегодня город убирают почти 500 единиц техники
Ольга Муравлёва
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Из Саратова с начала зимы вывезли 810 тыс. кубометров снега, также было израсходовано 19 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 3,7 тыс. тонн реагентов.

- После небольшого снегопада 7 февраля город убирают 149 единиц муниципальной техники и 350 — привлеченной. В работах задействовали 181 человека, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Расчищать улицы Волжская, Усть-Курдюмская, Тагильская, Огородная, Грибова, Пушкина, Новоузенская, 1-9 Линии Октябрьского поселка, Московская, 5-я Дачная, Ангарская, проспекты Энтузиастов и Кирова и 11-й Динамовский проезд будут 15 звеньев, состоящих из самосвалов, погрузчиков и рабочих.

Расширять дороги ротором будут на Кумысной поляне и Усть-Курдюмской улице. Грейдер привлекут на Огородную улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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