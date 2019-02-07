Начальник «Саратовгорэлектротранса» пойдет под суд за травму рабочего

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-07T11:36:22+03:00

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В Кировском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении начальника аварийно-восстановительного участка службы движения МУПП «Саратовгорэлектротранс». Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью рабочего.

- Следствие считает, что мужчина допустил подчиненного до ремонта пантографа трамвая. Хотя слесарь-электрик не проходил для этого обучение. Рабочий 2 октября, будучи на крыше электротранспорта, получил удар трубой рамы пантографа в лицо и упал. Вследствие этого он получил травмы, некоторые из которых расцениваются тяжкими, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело по материалам госинспекции труда Саратовской области. Обвиняемый начальник во время предварительного следствия признал свою вину.

С утвержденным обвинительным заключением дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU