В Саратове мужчина вернул долг в 1,5 млн рублей после запрета продавать машину

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-07T11:22:39+03:00

До сих пор он игнорировал решение суда

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Фрунзенского района Саратова взыскали с мужчины 1,5 млн рублей морального вреда.

- Согласно решению суда, мужчина должен был отдать деньги потерпевшей. Однако делать этого он не стал. Поэтому открытые банковские счета должника арестовали, — рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

После этого нарушитель все-таки отдал 1 млн рублей. Оставшуюся часть суммы после отбытия наказания мужчина отдавать не захотел.

Судебные приставы выяснили, что у должника есть водительское удостоверение. Ему запретили выполнять какие-либо действия со своей машиной.

Узнав об ограничениях и их последствиях, мужчина явился в районный отдел и выплатил остаток долга — 500 тыс. рублей.

Эти деньги перечислили взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU