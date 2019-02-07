В Саратове мужчина вернул долг в 1,5 млн рублей после запрета продавать машину
Судебные приставы Фрунзенского района Саратова взыскали с мужчины 1,5 млн рублей морального вреда.
- Согласно решению суда, мужчина должен был отдать деньги потерпевшей. Однако делать этого он не стал. Поэтому открытые банковские счета должника арестовали, — рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
После этого нарушитель все-таки отдал 1 млн рублей. Оставшуюся часть суммы после отбытия наказания мужчина отдавать не захотел.
Судебные приставы выяснили, что у должника есть водительское удостоверение. Ему запретили выполнять какие-либо действия со своей машиной.
Узнав об ограничениях и их последствиях, мужчина явился в районный отдел и выплатил остаток долга — 500 тыс. рублей.
Эти деньги перечислили взыскателю.
ИСТОЧНИК KP.RU