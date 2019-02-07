Под Саратовом владелец машины задержал угонщика
На ранее не судимого юношу возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В Марксовском районе Саратовской области 65-летний мужчина поймал у своей машины угонщика.
- В 11:58 4 февраля в полицию поступило заявление жителя села Калининское. Он рассказал, что в ночь на 3 февраля кто-то пытался угнать его ВАЗ-21074. Хозяин авто задержал на месте 19-летнего парня и передал участковому, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.
На ранее не судимого юношу возбуждено уголовное дело. Он под подпиской о невыезде.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU