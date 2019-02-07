Под Саратовом владелец машины задержал угонщика

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-07T10:41:35+03:00

На ранее не судимого юношу возбуждено уголовное дело

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В Марксовском районе Саратовской области 65-летний мужчина поймал у своей машины угонщика.

- В 11:58 4 февраля в полицию поступило заявление жителя села Калининское. Он рассказал, что в ночь на 3 февраля кто-то пытался угнать его ВАЗ-21074. Хозяин авто задержал на месте 19-летнего парня и передал участковому, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

На ранее не судимого юношу возбуждено уголовное дело. Он под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU