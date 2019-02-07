В Саратове арендодатель вымогал у квартирантки деньги
В Саратове полицейские вчера, 6 февраля, задержали владельца жилища на улице Федоровская, который вымогал у своей квартирантки деньги.
- Вечером 4 февраля в полицию поступило заявление 31-летней женщины. Она из Новобурасского района, а в облцентре снимала квартиру. Гражданка сообщила, что в течение месяца арендодатель вымогает у нее 2 тыс. рублей и грозится уничтожить имущество, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Через два дня правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого. Он признался в преступлении и сейчас находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU