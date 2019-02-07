2019-02-07T10:22:58+03:00
Общество

В Саратове троллейбус №4 снова ходит до улицы Азина

До сих пор не курсирует маршрутка №68 и трамвай №5
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 февраля, в Саратове в полном объеме возобновилось движение троллейбуса №4. Транспорт ходит до улицы Азина.

Об этом сообщают в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Снежные заносы до сих пор мешают проехать трамваям №5.

Кроме того, сегодня в 6:40 автобус №18Д забуксовал на рельсах. Транспорт перегородил путь трамвая №8. Подоспевшая аварийная бригада решила эту проблему к 8:55.

Как сообщают в городской администрации, в поселке Князевка начал ездить автобус №7. Причина этому — очищение дороги от наледи.

Жители микрорайона «Лесная республика» до сих пор не могут сесть на маршрутку №68. Ее движение затруднено из-за помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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