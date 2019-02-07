В Саратове троллейбус №4 снова ходит до улицы Азина
Сегодня, 7 февраля, в Саратове в полном объеме возобновилось движение троллейбуса №4. Транспорт ходит до улицы Азина.
Об этом сообщают в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».
Снежные заносы до сих пор мешают проехать трамваям №5.
Кроме того, сегодня в 6:40 автобус №18Д забуксовал на рельсах. Транспорт перегородил путь трамвая №8. Подоспевшая аварийная бригада решила эту проблему к 8:55.
Как сообщают в городской администрации, в поселке Князевка начал ездить автобус №7. Причина этому — очищение дороги от наледи.
Жители микрорайона «Лесная республика» до сих пор не могут сесть на маршрутку №68. Ее движение затруднено из-за помещения.
ИСТОЧНИК KP.RU