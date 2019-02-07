В Саратовской области растет число граждан-банкротов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-07T10:16:04+03:00

Ежегодно заявлений о несостоятельности в Арбитраж подается на 30% больше

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За 2018 год количество поступивших заявлений о признании граждан-должников банкротами увеличилось на 23%.

- ‌В 2015 году поступило 114 таких заявлений, в 2016 — 575, в 2017 — 911, а в 2018 году уже 1 324 заявления о несостоятельности, — заявил на пресс-конференции председатель Арбитражного суда Саратовской области Алексей Горябин.

При этом в минувшем году на 15,9% увеличилось количество дел, по которым завершено производство.

По словам Горячева, процедура банкротства занимает от девяти месяцев до полутора лет. Средняя сумма долга банкротов — около 530 тыс. рублей, но есть и те, кто должен десятки млн рублей, это, в основном, поручители по кредитам юридических лиц.

В 2018 году из принятых решений о несостоятельности в 770 случаях имущество должников было реализовано и 747 из них были освобождены от уплаты, но 23 банкротов не освободили от обязательств по выплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU