2019-02-07T10:09:54+03:00
Общество

Замглавы Саратова по соцсфере: Учителя вышли на уборку снега добровольно

Оснований для привлечения директора школы №78 к ответственности отсутствуют
Екатерина Семенова
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Учителя школы №78 в Саратове вышли на уборку снега добровольноУчителя школы №78 в Саратове вышли на уборку снега добровольно
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В школе №78 Заводского района Саратова учителей не заставляли чистить снег.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, педагоги вооружились лопатами добровольно.

- Во время внеочередных каникул директор учебного заведения Татьяна Августова обратилась к сотрудникам с предложением присоединиться к ней и помочь техническому персоналу в комплексной очистке двора. Накануне проводилась уборка снега и наледи с крыши, в связи с чем большой объем снежных масс скопился на территории школы. 12 педагогов подтвердили, что они в добровольном порядке вместе с директором работали во дворе учебного заведения около часа. Все те, кто принял решение не присоединяться к уборке, продолжили свою плановую работу в кабинетах, — заявила замглавы администрации города по социальной сфере Наталия Леонтьева.

Наталия Леонтьева Фото: Екатерина Семенова

Наталия ЛеонтьеваФото: Екатерина Семенова

Напомним, сообщение об учителях, которых вывели во двор школы чистить снег, появилась в соцсетях накануне, 6 февраля. По данному факту была организована проверка со стороны мэрии. Главе города Михаилу Исаеву доложили об итогах служебного расследования.

- Основания для наложения дисциплинарного взыскания руководству школы отсутствуют, — отметила чиновница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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