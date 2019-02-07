2019-02-07T09:42:10+03:00
Недвижимость

ООО «КВС» взыскало с УК 4,5 млн рублей

С помощью Арбитражного суда вернулись задолженности за воду и прием стоков
Ольга Муравлёва
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исками о взыскании задолженности за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению к организациям ООО «Управляющая компания «Заводчанин», «Управляющая компания «Вишневое», «Управляющая компания «4-й жилучасток плюс».

ООО «КВС» пускает воду в многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК, и осуществляет прием сточных вод в систему водоотведения. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным ресурсоснабжающей организацией в порядке, определенном законодательством РФ о государственном регулировании тарифов. Расчеты за питьевую воду и принятые сточные воды производятся ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Факт оказания истцом коммунальных услуг и наличие задолженности организаций по договорам холодного водоснабжения и водоотведения подтверждены материалами дела. Арбитражный суд Саратовской области исковые требования ООО «КВС» удовлетворил и взыскал с выше указанных управляющих компаний задолженность на общую сумму 4,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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