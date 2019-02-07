2019-02-07T10:04:38+03:00
Общество

Николай Панков: Людям надо обеспечить хотя бы временное жилье

Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию с жильцами обрушившегося дома на проспекте Строителей
Екатерина Семенова
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В своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы Николай Панков высказался о ситуации с жителями бывшего общежития на проспекте Строителей.

Напомним, здание обрушилось в прошлом году, и люди были временно размещены муниципалитетом в гостиничном комплексе. Поводом для возмущения горожан стала позиция главы администрации Ленинского района, считающей, что им пора освободить номера и самостоятельно найти себе временное жилье.

- Чиновники должны обеспечить жильем людей, которые проживали в рухнувшем общежитии на проспекте Строителей. Могу понять трудности с наличием квартир у города. Значит, надо обеспечить людям хотя бы временное место проживания. Не могу понять другого. Безразличия и хамства, когда людей, оставшихся без крыши над головой, оставляют на произвол судьбы. Такого чиновничьего беспредела точно быть не должно. Прошу главу города Исаева взять вопрос на контроль. Провести встречу с переселенцами, вникнуть в их положение и оказать помощь. Провести проверку и наказать виновных, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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