Студент СГЮА стал лучшим саблистом на всероссийских соревнованиях
С 6 по 13 февраля в Казани проходит первенство России по фехтованию среди юношей и девушек.
В первый день соревнований 154 саблистов из шестнадцати регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга сразились в личном первенстве. Саратовскую область представил один спортсмен — студент Юридического колледжа Саратовской государственной юридической академии, кандидат в мастера спорта, победитель и призер российских и европейских соревнований по фехтованию на саблях Артем Терехов.
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В финальном бою Терехов обыграл московского саблиста Михаила Алпаидзе со счетом 15:14 и завоевал золотую медаль.
Тренирует спортсмена заслуженный тренер РСФСР, руководитель секции фехтования СГЮА Евгений Голубев.
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ИСТОЧНИК KP.RU