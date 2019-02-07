2019-02-07T09:59:50+03:00
Спорт

Студент СГЮА стал лучшим саблистом на всероссийских соревнованиях

Он завоевал «золото» среди 154 спортсменов
Ольга Муравлёва
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С 6 по 13 февраля в Казани проходит первенство России по фехтованию среди юношей и девушек.

В первый день соревнований 154 саблистов из шестнадцати регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга сразились в личном первенстве. Саратовскую область представил один спортсмен — студент Юридического колледжа Саратовской государственной юридической академии, кандидат в мастера спорта, победитель и призер российских и европейских соревнований по фехтованию на саблях Артем Терехов.

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В финальном бою Терехов обыграл московского саблиста Михаила Алпаидзе со счетом 15:14 и завоевал золотую медаль.

Тренирует спортсмена заслуженный тренер РСФСР, руководитель секции фехтования СГЮА Евгений Голубев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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