В Солнечном рецидивист украл у пенсионерки сумку

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-07T08:09:27+03:00

Там лежали кнопочная «Нокиа», 7 тыс. рублей, документы, ключи от квартиры и косметичка

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В Солнечном поселке Саратова вчера, 6 февраля, в полицию обратилась 65-летняя женщина и сообщила, что неизвестный ограбил ее.

- Преступление произошло в 14:20 того же дня. В подъезде дома на Перспективной улице злоумышленник отобрал сумочку пенсионерки. Там лежали кнопочная «Нокиа», 7 тыс. рублей, документы, ключи от квартиры и косметичка, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за грабеж и оперативно задержали безработного 32-летнего мужчина, ранее отбывавшего наказания за мошенничество и кражи. Он признался в преступлении и вернул похищенное.

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ИСТОЧНИК KP.RU