Саратовцы стали жаловаться на снег в два раза меньше

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-07T07:54:18+03:00

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В Саратовской области расчищены дороги ко всем населенным пунктам.

- Проезд ко всем селам обеспечен. Проводятся работы по расширению проезжей части. Пригородные, междугородние, муниципальные маршруты общественного транспорта работают в штатном режиме. Все автобусы выходят на линии, — рассказал «КП-Саратов» замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Балакин.

В областном центре продолжается работа по расширению проезжей части. По оперативным данным, вывезено около 760 тыс. тонн снега. По словам Балакина, общественный транспорт работает в штатном режиме, без сбоев.

На горячую линию Единой диспетчерской службы число жалоб на уборку снега сократилось в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU