Мэр Саратова попросил ГИБДД жестче пресекать парковку вторым и третьим рядом
За этим станут следить дополнительные экипажи ГИБДД
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На совещании вечером 6 февраля в администрации Саратова глава города Михаил Исаев попросил полицию быстрее и жестче разбираться с теми автолюбителями, которые паркуются в неположенных местах или вторым рядом, перекрывая нормальное движение транспорта.
- Здесь уже дело не только в проезде снегоочистительной техники, а в затруднении движения транспорта из-за граждан, которые считают возможным встать вторым, третьим рядом, несмотря на дорожные знаки. Нужно выделить дополнительные экипажи и бороться с этим, — заявил Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU