Вячеслав Володин рассказал о строительстве дома для переселенцев в Елшанке

СЕГОДНЯ 20:46 2019-02-06T20:48:36+03:00

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В интервью для ГТРК Саратов Вячеслав Володин рассказал о судьбе поликлиники и многоэтажки для переселенцев из аварийных бараков в Елшанке.

- Вячеслав Викторович, мы в первый раз с вами записываем интервью в новом 2019 году - хотелось бы поговорить о планах. В этом году продолжится реализация ваших благотворительных проектов, один из них - это дом для переселения людей из аварийных бараков в Елшанке. Хочется узнать, все ли сейчас идет по графику, по плану и, естественно, есть ли средства на продолжение строительства дома, потому что в этом году он уже должен сдаться.

- Давайте, во-первых, признаем, что снег вносит коррективы в планы.

- Были отставания, работы прекращались на несколько дней.

- Отставание есть, оно не большое и связано с тем, что праздничные дни, как оказалось, являются выходными для строительного комплекса: не работали растворные узлы, а небольшое количество раствора, которое удавалось получить, не решало задачу полноценного строительства в новогодние праздники. Снег осложнил подвоз кирпича большегрузным транспортам, и произошло отставание от графика, но оно не критично. Мы исходим из того, что к сентябрю дом должен быть сдан в эксплуатацию.

- Все по графику?

-Все идет по графику. Что касается финансирования, нам осталось примерно треть средств найти для сдачи дома. Но эту задачу, думаю, удастся решить, раз обязательства такие взяты. Надеюсь, все получится. Главное в этом вопросе другое: у нас есть две сопутствующие темы. Дом, надеюсь, мы сдадим, но дом необходимо подключить будет к энергоресурсам: вода, тепло, электрика и благоустройство вокруг.

- Это уже задача города?

- Это задача города. Но благоустройство будет решаться за счет федеральной программы «Городская среда», и источник на это есть. А вот что касается подключения, то это на себя должен брать город. Но с другой стороны, посмотрите, город получает 256 квартир под заселение жителей Елшанки из ветхого, аварийного жилья, не затратив на это ни копейки. Почти 20 тысяч квадратных метров.Есть еще одна тема - она пока для меня менее понятна и все больше и больше настораживает - это строительство поликлиники, которая должна появиться в этом микрорайоне, причем это будет пристройка к дому.

- Постоянно говорили: сейчас проект делают, сейчас вот уже начнется строительство, - и все никак не начинается.

- Хорошо, что видя это и понимая, что может так получиться, мы взяли и изменили проект дома. Вот если бы эта поликлиника была встроенная, мы были бы вынуждены сейчас заморозить практически половину дома и ждать, пока начнется строительство поликлиники. Но проанализировав и увидев, что может такое произойти, что регион, - а это уже обязательство Саратовской области, - может свои графики сдвинуть, мы взяли и изменили проект. Поликлиника будет пристроенная. То есть дом не будет заложником ввода поликлиники, выделения средств на поликлинику, поиска проекта на поликлинику. В этой связи еще раз подчеркиваю, сделаем все возможное, чтобы дом сдать к сентябрю. На благоустройство территории средства также есть - здесь только должна быть проявлена ответственность и хорошо организована работа, с тем, чтобы у людей было хорошее настроение, когда будут въезжать в новые квартиры. Чтобы они не добирались по кирпичикам, а чтобы был и асфальт, и детская площадка, и все радовало. А вот поликлиника, конечно, хотелось бы, чтобы была построена.

- Но пока вопрос открытый, как я понимаю?

- Потому что старая поликлиника находится в здании 1947 года постройки - старое здание необходимо сносить. Но для того, чтобы говорить о сроках сдачи новой поликлиники, необходим проект. Его, насколько я знаю, еще нет, необходимо финансирование. Не готов сказать, нет понимания, выделено или нет это финансирование. Из-за этого план-график ввода поликлиники находится без конкретной даты как начала строительства, так и завершения. Хорошо то, что строительная организация, которая ведет стройку дома, уже набила часть свай, чтобы в непосредственной близости с домом сваи не забивались. Сейчас свайное поле готово, иначе бы жителям, которые заселятся, будет некомфортно, когда рядом эти сваи будут колотить. Но я надеюсь все-таки, что и свайное поле, и поликлиника, если не под ключ, то в каком-то виде уже будет существовать до сентября. Мне бы этого хотелось. Хотя из того, что мы обсуждаем, сложно что-то сказать. Это не разочарование. Речь не идет о том, что руки опускаются, речь просто идет о том, что есть проблема, надо о ней говорить. Есть задача, надо ее решать. Хочется подчеркнуть, что такое отношение, на мой взгляд, недопустимо.

"Коротко о главном". О строительстве жилого дома в Елшанке. (06.02.19).

ИСТОЧНИК KP.RU