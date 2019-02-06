В правительстве обсудили массовое отключение электричества в Балакове

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-06T16:54:49+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 6 февраля, прошло совещание по энергобезопасности.

Одними из вопросов, как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства промышленности и энергетики, стало обсуждение ЧП в Балаково, Балаковском и Духовницком районах, где 27 января произошло массовое отключение электроэнергии.

Была сформирована межведомственная комиссия по расследованию инцидента в составе представителей администрации, Ростехнадзора, ПАО «МРСК Волги», ПАО «Т Плюс», филиала АО «СО ЕЭС», МЭС Волги.

Было установлено, что в 01:46 в воскресенье 27 января на трансформаторной подстанции 220 кВ «Центральная» города Балаково сработал выключатель. ЧП случилось из-за утечки воздуха. Это привело к потери управляемости всех воздушных выключателей на подстанции и снижению мощности Балаковской ТЭЦ-4.

Восстановить работу выключателей удалось в 05:44, электроснабжение потребителям начали восстанавливать с 06:27.

- Мы должны сконцентрировать нашу работу на том, чтобы предотвратить появление подобных ситуаций в будущем, а также должным образом организовать продуктивное взаимодействие всех заинтересованных служб и ведомств, — заявил по итогам заседания председатель штаба, зампред правительства Роман Бусаргин.

ИСТОЧНИК KP.RU