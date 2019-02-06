В Саратове ожидается мокрый снег и дождь
Будет туман и гололедица
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В Саратове завтра, 7 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, при этом прогнозируются осадки в виде умеренного мокрого снега и снега с дождем.
В Саратове будет скользко, местами туман 500 и менее метров и сложные гололедно-изморозевые отложения.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.
Столбик термометра днем покажет -1+1 градус.
ИСТОЧНИК KP.RU