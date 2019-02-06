Театр «Самокат» отремонтируют в 2019 году
В Саратове в этом году капитально отремонтируют МАУК «Театр магии и фокусов «Самокат».
Ранее, в 2017 году, с этой просьбой в управление президента по работе с обращениями обращался директор театра Сергей Щукин.
Тогда по результатам личного приема помощник президента Игорь Левитин дал поручение губернатору области принять меры по ремонту крыши и разработке графика ремонта фасада здания.
Однако ремонт так и не сделали.
- Губернатор Саратовской области Валерий Радаев доложил, что указанное здание является многоквартирным домом и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В связи с позицией УФАС по Саратовской области, Управление федерального казначейства, согласно которой работы не могут выполняться за счет средств регионального оператора, запланированный в 2018 году капитальный ремонт этого здания в рамках реализации областной программы капремонта не был проведен, — говорится в сообщении управления президента по работе с обращениями.
По данным управления, ремонт сделают в этом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU