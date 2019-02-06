Дорогу к засыпанным снегом селам Саратовской области пробивали 185 военных

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-06T16:24:57+03:00

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Военные помогли расчистить проезд к 27 населенным пунктам в Саратовской области.

Как сообщили в Центральном военном округе, силами Минобороны были расчищены заторы в Саратове и восьми районах: Саратовском, Красноармейском, Татищевском, Озинском, Дергачевском, Ершовском, Федоровском, Новоузенском, Энгельсском.

- Для ликвидации последствий ЧС созданной группировкой войск с 29 января расчищены снежные заторы на 617 км дорог, что позволило восстановить сообщение с десятками населенных пунктов и движение транспорта по федеральной трассе М5. В мероприятиях были задействованы 185 военнослужащих и 25 единиц техники, — заявил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

Напомним, технику и личный состав Минобороны начали перебрасывать в Саратовскую область с 28 января, после аномальных снегопадов. Для этого губернатор Валерий Радаев обратился к министру обороны Сергею Шойгу.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690417" frameborder="0"></iframe> Военная техника пробивает дорогу через снег в Новоузенском районе Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU