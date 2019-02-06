Дорогу к засыпанным снегом селам Саратовской области пробивали 185 военных
Военные помогли расчистить проезд к 27 населенным пунктам в Саратовской области.
Как сообщили в Центральном военном округе, силами Минобороны были расчищены заторы в Саратове и восьми районах: Саратовском, Красноармейском, Татищевском, Озинском, Дергачевском, Ершовском, Федоровском, Новоузенском, Энгельсском.
- Для ликвидации последствий ЧС созданной группировкой войск с 29 января расчищены снежные заторы на 617 км дорог, что позволило восстановить сообщение с десятками населенных пунктов и движение транспорта по федеральной трассе М5. В мероприятиях были задействованы 185 военнослужащих и 25 единиц техники, — заявил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.
Напомним, технику и личный состав Минобороны начали перебрасывать в Саратовскую область с 28 января, после аномальных снегопадов. Для этого губернатор Валерий Радаев обратился к министру обороны Сергею Шойгу.
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ИСТОЧНИК KP.RU