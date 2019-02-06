В Саратове подешевели хлеб и соль

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-06T16:28:04+03:00

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В Саратовстате проанализировали, как изменились цены на основные продовольственные товары за неделю, с 28 января по 4 февраля.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, заметнее всего — на 3,9% — подорожал репчатый лук.

Также на 3,5% выросла цена огурцов, а на 3,2% — помидоров. Дороже стали яблоки, картофель, морковь, макароны, вареная колбаса.

Незначительное снижение стоимости зафиксировано у творога, хлеба, соли, кур, яиц, сахара, свинины и капусты.

ИСТОЧНИК KP.RU