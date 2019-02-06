Ушедшего из «Лондона» мужчину ищут в Саратове

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-06T15:49:43+03:00

Он пропал в апреле прошлого года

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области разыскивают жителя Нижегородской области, который пропал без вести.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 27-летний житель Окуловки Виктор Газизов исчез 14 апреля 2018 года.

По данным следствия, мужчина вышел из кафе «Лондон» в Окуловке, до настоящего времени его местонахождение не установлено. При этом он не страдал хроническими заболеваниями, которые могут повлечь его смерть, ранее Виктор не высказывал намерения уехать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всех, кто может обладать сведениями о судьбе Виктора Газизова, просят откликнуться по телефону: +7-911-626-27-77. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU