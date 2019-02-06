Саратов вошел в топ-6 по росту цен на жилье в новостройках

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-06T16:22:57+03:00

При этом средняя цена на кв. м в новом доме почти на 10 тыс. меньше, чем на вторичном рынке

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В Саратове самый большой рост на жилье оказался на квартиры в новостройках. Такие выводы делают специалисты портала Domofond.ru, которые исследовали изменения цен на жилье в крупных городах России с момента повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре 2018 года.

Максимальное повышение отмечено во Владивостоке, где «вторичка» подорожала на 10,9%, минимальное зафиксировано в Иванове — на 0,8%.

Саратов занял 55 место по росту цен на вторичную недвижимость, кв. м подорожал с сентября 2018 года почти на 1,5 тыс. рублей — 3,6%. (с 42 463 до 43 971 рубля)

В новостройках рост цен больше — с 31 534 до 33 581 рубля за метр (6,5%). По этому показателю Саратовская область занимает седьмое место в стране, согласно подсчетам портала Domofond.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU