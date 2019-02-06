Глава Саратова Михаил Исаев — лидер медиарейтинга в ПФО
Глава Саратова Михаил Исаев поднялся в рейтинге «Медиалогии» по итогам января 2019 года. Список составлен среди глав столиц регионов ПФО.
Второе место досталось градоначальнику Нижнего Новгорода Владимиру Панову, а третье — главе Казани Ильсуру Метшину.
Эксперты «Медиалогии» отметили активную деятельность Михаила Исаева в январе. Так, он провел заседание штаба по уборке снега и поручил провести заседания совета директоров для привлечения дополнительной техники.
Кроме того, он уволил чиновника, по вине которого снег упал на прохожего с крыши дома №29 по проспекту Кирова.
Михаил Исаев также подписал постановления о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети. В общей сложности названия получили 18 улиц в четырех районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU