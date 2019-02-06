Глава Саратова Михаил Исаев — лидер медиарейтинга в ПФО

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-06T15:44:00+03:00

Занять первое место ему позволили совещания по уборке снега

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Глава Саратова Михаил Исаев поднялся в рейтинге «Медиалогии» по итогам января 2019 года. Список составлен среди глав столиц регионов ПФО.

Второе место досталось градоначальнику Нижнего Новгорода Владимиру Панову, а третье — главе Казани Ильсуру Метшину.

Эксперты «Медиалогии» отметили активную деятельность Михаила Исаева в январе. Так, он провел заседание штаба по уборке снега и поручил провести заседания совета директоров для привлечения дополнительной техники.

Кроме того, он уволил чиновника, по вине которого снег упал на прохожего с крыши дома №29 по проспекту Кирова.

Михаил Исаев также подписал постановления о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети. В общей сложности названия получили 18 улиц в четырех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU