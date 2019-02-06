В Энгельсе насильник 76-летней женщины ожидает суда

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-06T15:39:24+03:00

Мужчина напал на мать своей знакомой

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В Энгельсе Саратовской области готовится к передаче в суд дело в отношении 40-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ранее судимого жителя обвиняют в изнасиловании.

Следствие считает, что ночью 12 декабря мужчина отправился в гости к 50-летней знакомой. Он намеревался продолжить отмечать свой день рождения. Однако женщины не оказалось дома, поэтому он решил ее подождать.

В жилище в тот момент находилась 76-летняя мать женщины, которая стала объектом вожделения гостя. Он изнасиловал ее и заснул. Потерпевшая сумела убежать из дома и рассказала о случившемся соседям, которые вызвали полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого, который продолжал спать в чужом доме. Он был арестован и признал вину.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU