В Энгельсе насильник 76-летней женщины ожидает суда
В Энгельсе Саратовской области готовится к передаче в суд дело в отношении 40-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, ранее судимого жителя обвиняют в изнасиловании.
Следствие считает, что ночью 12 декабря мужчина отправился в гости к 50-летней знакомой. Он намеревался продолжить отмечать свой день рождения. Однако женщины не оказалось дома, поэтому он решил ее подождать.
В жилище в тот момент находилась 76-летняя мать женщины, которая стала объектом вожделения гостя. Он изнасиловал ее и заснул. Потерпевшая сумела убежать из дома и рассказала о случившемся соседям, которые вызвали полицию.
Стражи порядка задержали подозреваемого, который продолжал спать в чужом доме. Он был арестован и признал вину.
Дело передано в прокуратуру для направления в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU