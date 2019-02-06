Под Саратовом мужчина задушил друга штанами и потребовал смягчить приговор

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-06T15:01:26+03:00

Он считал, что его права нарушены, а адвокат плохо защищал

Изменить размер текста: A A

В Красноармейском районе Саратовской области прокуратура отклонила жалобу 34-летнего осужденного за убийство на девять лет.

- В ночь с 10 на 11 апреля 2018 года осужденный у себя дома в селе выпивал вместе с 27-летним знакомым. В процессе они начали ругаться, и хозяин жилища решил убить гостя. Он взял спортивные штаны и задушил ими потерпевшего, а после лег спать, с утра уйдя из дома, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Мужчина хотел смягчить свое наказание в колонии строгого режима, так как, по его словам, во время предварительного следствия были нарушены его права, а адвокат плохо защищал.

Результаты проверки надзорного ведомства показали, что вина осужденного подтверждается и оснований для послаблений нет.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU