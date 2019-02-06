Под Саратовом мужчина задушил друга штанами и потребовал смягчить приговор
В Красноармейском районе Саратовской области прокуратура отклонила жалобу 34-летнего осужденного за убийство на девять лет.
- В ночь с 10 на 11 апреля 2018 года осужденный у себя дома в селе выпивал вместе с 27-летним знакомым. В процессе они начали ругаться, и хозяин жилища решил убить гостя. Он взял спортивные штаны и задушил ими потерпевшего, а после лег спать, с утра уйдя из дома, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Мужчина хотел смягчить свое наказание в колонии строгого режима, так как, по его словам, во время предварительного следствия были нарушены его права, а адвокат плохо защищал.
Результаты проверки надзорного ведомства показали, что вина осужденного подтверждается и оснований для послаблений нет.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU