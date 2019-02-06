В Саратове действовало глубоко законспирированное казино

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-06T14:37:14+03:00

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Прокурор Заводского района Саратова утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об организации незаконных азартных игр. Дело в отношении 44-летней жительницы Саратова направлено в районный суд.

Подпольное казино открыли в декабре 2017 года, когда женщина арендовала помещение во 2-м Акмолинском проезде областного центра.

Предпринимательница использовала 12 единиц игрового оборудования, в десятерых из которых имелись устройства, компьютерные программы для игровых автоматов с денежным выигрышем.

- Вход в помещение заведения постоянно находился в закрытом состоянии. Коммерсантка подыскивала игроков и с целью конспирации своей деятельности впускала их в помещение после предварительного звонка ими на определенный абонентский номер телефона, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В июле 2018 года правоохранительные органы проникли в казино и изъяли игровое оборудование, бухгалтерскую документацию и деньги.

За это время предпринимательница заработала более 2,9 млн рублей, кроме того, правообладателю программ, которыми пользовалась организатор казино, причинен ущерб — более 446 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU