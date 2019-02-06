Группа «ФосАгро» проведет испытания агрополигона

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-06T14:30:12+03:00

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Группа «ФосАгро» готовится к запуску опытного агрополигона в Саратовской области, недалеко от собственного комплекса по производству минеральных удобрений.

Агрополигон «ФосАгро» — уникальный в своем роде центр испытания агротехнологий, развернутый при производстве минеральных удобрений. Он обеспечит сотрудничество ведущих российских и мировых производителей и поставщиков для АПК и отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Основные задачи проекта — демонстрация инновационных агротехнологий, ориентированных на получение максимальной, экономически обоснованной урожайности, и сохранение плодородия почв, постоянная оперативная связь с сельхозпроизводителями и их обучение применению современных технологий управления урожаем.

В организации работы полигона примут участие крупные научные, исследовательские и промышленные структуры аграрного сектора. Научное сопровождение проекта осуществит СГАУ имени Н. И. Вавилова, посевной материал предоставит ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», подготовку посевного материала обеспечит ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», технику для весенне-полевых работ предоставят ООО ГК «Агротэк» и АО «Евротехника» AMAZONE, вопросы защиты растений возьмут на себя АО «Щелково Агрохим» и АО Фирма «Август».

«ФосАгро», в свою очередь, обеспечит агрополигон высокоэффективными, экологически чистыми минеральными удобрениями и разработанными на их основе системами минерального питания растений. В испытательном центре, который создается вблизи Балаковского филиала АО «Апатит», будут проводится научные исследования и демонстрационные посевы с целью изучения и продвижения систем минерального питания растений.

Начало работы полигона запланировано на весну-лето текущего года. Площадь агрополигона на старте проекта составит 20 гектаров и впоследствии будет расширена до 200 гектаров.

- Я очень рад, что подобный проект реализуется в Балаковском муниципальном районе. Это уникальный опыт по созданию испытательного центра на заводе по производству удобрений, где бы пропагандировались технологии правильного применения минеральных удобрений, подходящие под климатические условия именно нашего региона, — подчеркнул Александр Соловьев, глава Балаковского муниципального района.

- Саратовская область — один из главных сельскохозяйственных регионов страны. Два года назад здесь был получен рекордный урожай зерновых — около 6 млн тонн. Здесь есть все условия для реализации потенциала российского растениеводства на основе современных агрономических технологий. С появлением агрополигона мы сможем заняться решением сразу нескольких важных вопросов: рассказать фермерам о новейших агротехнологиях, наглядно демонстрировать преимущества тех или иных видов удобрений, их роль в получении высоких урожаев различных культур. Другими словами, это еще один способ повысить эффективность АПК региона, — отметил Андрей Шибнев, генеральный директор Балаковского филиала АО «Апатит».

- В испытательном центре можно будет проводить научные исследования и демонстрационные посевы с целью изучения и продвижения систем питания на основе минеральных удобрений. Цель полигона — показать возможность получения высоких урожаев в засушливых почвенно-климатических условиях, используя лучшие современные технологии и практики минерального питания, — обозначил Михаил Стёркин, директор по маркетингу и развитию АО «Апатит».

ИСТОЧНИК KP.RU