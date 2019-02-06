В Татищеве бизнесмену не оплатили спиленные деревья

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-06T12:15:28+03:00

Он добился исполнения контракта через прокуратуру

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Индивидуальный предприниматель из Татищева на личном приеме пожаловался прокурору Саратовской области Сергею Филипенко.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, основанием для недовольства стало то, что муниципальное предприятие Татищева «Комфортный город» не исполнило обязательства по контракту.

Оказалось, что бизнесмен организовал валку деревьев, но денег за выполненные работы не получил.

По данному факту прокуратура внесла представление МАУ «Комфортный город». В результате задолженность перед предпринимателем в размере 70 тыс. рублей была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU