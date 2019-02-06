С «Лыжни России» участники смогут отправить специальную открытку

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-06T11:57:38+03:00

На спортивном празднике ожидается 12 тыс. гостей и участников

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На «Лыжне России — 2019» ожидается около 12 тыс. участников.

Как рассказали «КП-Саратов в министерстве молодежной политики и спорта, также привлечены порядка 100 волонтеров.

Организован забег по трем основным дистанциям: для мужчин, женщин и представителей силовых ведомств; для юношей и девушек; для сотрудников правительства, почетных гостей и СМИ.

Самые юные участники смогут посостязаться на стадионе «Колос». Там же будет обустроена хоккейная коробка для юношеского турнира.

Предусмотрена культурно-развлекательная программа с театральными постановками. Все желающие смогут попробовать блюда национальной кухни, будут работать торговые точки с шашлыком, кондитерскими изделиями. Для участников предусмотрены бесплатный горячий чай и печенье.

- По инициативе «Почты России» будет изготовлен специальный почтовый штемпель, с места соревнований все смогут отправить открытку своим знакомым, близким, — сказал замминистра Андрей Абрашин.

ИСТОЧНИК KP.RU