С «Лыжни России» участники смогут отправить специальную открытку
На «Лыжне России — 2019» ожидается около 12 тыс. участников.
Как рассказали «КП-Саратов в министерстве молодежной политики и спорта, также привлечены порядка 100 волонтеров.
Организован забег по трем основным дистанциям: для мужчин, женщин и представителей силовых ведомств; для юношей и девушек; для сотрудников правительства, почетных гостей и СМИ.
Самые юные участники смогут посостязаться на стадионе «Колос». Там же будет обустроена хоккейная коробка для юношеского турнира.
Предусмотрена культурно-развлекательная программа с театральными постановками. Все желающие смогут попробовать блюда национальной кухни, будут работать торговые точки с шашлыком, кондитерскими изделиями. Для участников предусмотрены бесплатный горячий чай и печенье.
- По инициативе «Почты России» будет изготовлен специальный почтовый штемпель, с места соревнований все смогут отправить открытку своим знакомым, близким, — сказал замминистра Андрей Абрашин.
ИСТОЧНИК KP.RU