2019-02-06T14:17:22+03:00
Происшествия

Подростки обокрали массажное кресло в «Тау Галерее»

Они вытащили 8 тыс. рублей из купюроприемника
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Вечером 3 февраля в ТЦ «Тау Галерея» на 3-й Дачной в Ленинском районе Саратова за кражу задержаны трое подростков.

Как сообщили в ГУВД Саратова, две 18-летние девушки — одна ученица 11-го класса, вторая — второкурсница колледжа — вместе с 17-летним приятелем неустановленным путем извлекли деньги из купюроприемника массажного кресла, находящегося на третьем этаже ТЦ. Кража произошла около восьми часов вечера.

Подростки признались в преступлении и вернули деньги на место, после того как были замечены. Возбуждено уголовное дело, юные похитители отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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