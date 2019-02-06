Смертельное ДТП под Татищевом: водитель легковушки пошел на обгон в тумане

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-06T14:15:15+03:00

ГИБДД просит быть осторожнее на дорогах

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Стали известны подробности смертельного ДТП в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 09:50 на 586-м км трассы Нижний Новгород — Саратов.

По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2112 пошел на обгон. При этом видимость была ограничена туманом. В результате машина столкнулась со встречным грузовиком Hyundai с термобудкой.

Шофер и пассажирка легковушки скончались на месте.

ГИБДД призывает автомобилистов быть осторожными на дорогах и включать противотуманные фары.

ИСТОЧНИК KP.RU