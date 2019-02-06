Смертельное ДТП под Татищевом: водитель легковушки пошел на обгон в тумане
ГИБДД просит быть осторожнее на дорогах
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Стали известны подробности смертельного ДТП в Татищевском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 09:50 на 586-м км трассы Нижний Новгород — Саратов.
По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2112 пошел на обгон. При этом видимость была ограничена туманом. В результате машина столкнулась со встречным грузовиком Hyundai с термобудкой.
Шофер и пассажирка легковушки скончались на месте.
ГИБДД призывает автомобилистов быть осторожными на дорогах и включать противотуманные фары.
ИСТОЧНИК KP.RU