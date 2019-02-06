Балаковская АЭС: дополнительная выручка января составила более 800 млн рублей
Плановое задание января перевыполнено на 16,8%
.
Изменить размер текста:
Балаковская АЭС выполнила плановое задание января на 116,8%.
В прошлом месяце станцией было выработано 3 171,58 млн кВтч электроэнергии. План ФАС — 2 715 млн кВтч — перевыполнен на 456,58 млн кВтч. Дополнительная выручка составила 833,5 млн руб.
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) — 106,57%.
В январе Балаковская АЭС работала безопасно и надежно.
Сейчас в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции с суммарной электрической нагрузкой 4 280 МВт.
ИСТОЧНИК KP.RU