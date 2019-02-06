2019-02-06T14:08:41+03:00
Происшествия

Тела двух погибших в ДТП под Татищевом вырезали гидроинструментом

Они оказались зажаты в легковушке
Екатерина Семенова
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В Татищевском районе Саратовской области случилось крупное ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась при повороте на село Большая Ивановка.

Там столкнулись грузовик Hyundai и ВАЗ-2112. На месте погибли водитель и пассажирка легковушки. Их тела пришлось извлекать областным спасателям при помощи гидравлического инструмента.

Шофер грузового автомобиля отказался от госпитализации. Сообщается, что он приехал в Саратовскую область из Пензы.

На месте работают экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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