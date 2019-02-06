Тела двух погибших в ДТП под Татищевом вырезали гидроинструментом
Они оказались зажаты в легковушке
Изменить размер текста:
В Татищевском районе Саратовской области случилось крупное ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась при повороте на село Большая Ивановка.
Там столкнулись грузовик Hyundai и ВАЗ-2112. На месте погибли водитель и пассажирка легковушки. Их тела пришлось извлекать областным спасателям при помощи гидравлического инструмента.
Шофер грузового автомобиля отказался от госпитализации. Сообщается, что он приехал в Саратовскую область из Пензы.
На месте работают экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU