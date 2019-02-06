2019-02-06T13:01:08+03:00
Общество

На «Лыжне России» под Саратовом ожидается легкий мороз и небольшой снег

Трассы полностью подготовлены
Ольга Муравлёва
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На "Лыжне России" ожидается легкий морозНа "Лыжне России" ожидается легкий морозФото: Ольга Муравлёва
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Сегодня, 6 февраля, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла конференция, посвященная «Лыжне России — 2019».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», обо всех подробностях предстоящего спортивного праздника рассказали первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин и глава Базарно-Карабулакского района Олег Чумбаев.

По словам Чумбаева, сейчас трассы для лыжников полностью укатаны.

В день гонки, 9 февраля, в Базарном Карабулаке ожидаются небольшие осадки до 5 см, но они значительной роли не несут, уверены организаторы.

На десять утра предполагается небольшой мороз — -8-9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/с. Олег Чумбаев напомнил, что ранее лыжня проводилась и при более сильных морозах — до -20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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