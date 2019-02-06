На «Лыжне России» под Саратовом ожидается легкий мороз и небольшой снег
Сегодня, 6 февраля, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла конференция, посвященная «Лыжне России — 2019».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», обо всех подробностях предстоящего спортивного праздника рассказали первый замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин и глава Базарно-Карабулакского района Олег Чумбаев.
По словам Чумбаева, сейчас трассы для лыжников полностью укатаны.
В день гонки, 9 февраля, в Базарном Карабулаке ожидаются небольшие осадки до 5 см, но они значительной роли не несут, уверены организаторы.
На десять утра предполагается небольшой мороз — -8-9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/с. Олег Чумбаев напомнил, что ранее лыжня проводилась и при более сильных морозах — до -20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU