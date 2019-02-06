В Петровске в зону паводка могут попасть 2,5 тыс. жителей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-06T13:36:51+03:00

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В Петровске Саратовской области начали активную подготовку к паводку.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, всего в городе в зоне подтопления находятся 1,5 тыс. домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек (из них 400 детей).

Сейчас начались подворовые обходы, сотрудники администрации уже пообщались со 128 жителями. Им оставляют памятки и листовки с правилами безопасности при половодье.

Кроме того, власти составляют реестр с указанием детей, больных граждан, которым может потребоваться госпитализация, гостей и сельхозживотных.

В городе планируется организовать восемь лодочных переправ. Гражданам разъясняют, как подготовить дом и участок к возможному затоплению, какие экстренные контакты необходимо знать и т. д.

- До 25 февраля 2019 года мы намерены пройти каждый дом и пообщаться с каждой без исключения семьей, находящейся в зоне возможного подтопления, — рассказал заведующий сектором по делам ГО и ЧС Евгений Панин.

ИСТОЧНИК KP.RU