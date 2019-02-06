2019-02-06T13:26:44+03:00
Происшествия

В Ершове директор ГУП незаконно разобрал 350 м водопровода

В течение двух лет этого никто не замечал
Поделиться:
Изменить размер текста:

Проверка УФСБ по Саратовской области и материалы УЭБ и ПК позволили следователям в Ершове Саратовской области возбудить и начать расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Выяснилось, что с мая 2016 по июнь 2018 директор филиала одного из государственных унитарных предприятий Саратовской области дал незаконные указания работникам о демонтаже части группового водопровода В результате необоснованно демонтировано более 350 м коммуникаций. Как считают следователи, это существенно нарушило права и ГУП, которому данный водопровод принадлежал на праве хозяйственного ведения, а также Саратовской области, как собственника этого водопровода.

- Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в региональном СУ СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При строительстве нового коллектора в Вольске траншею закопали без трубы

Очистные сооружения строили 16 лет

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове действовало глубоко законспирированное казино
Панков усомнился в подлинности фото очередной уборки снега учителями в Саратове
Группа «ФосАгро» проведет испытания агрополигона
Отключена вода в Кировском районе
В Татищеве бизнесмену не оплатили спиленные деревья
С «Лыжни России» участники смогут отправить специальную открытку
Подростки обокрали массажное кресло в «Тау Галерее»
Смертельное ДТП под Татищевом: водитель легковушки пошел на обгон в тумане
На портале Госуслуг можно узнать, где хранится кредитная история
Балаковская АЭС: дополнительная выручка января составила более 800 млн рублей
Панков рассказал о проектах Володина в Ершовском районе
Тела двух погибших в ДТП под Татищевом вырезали гидроинструментом
Мэрия: Ярмарку в Саратове перенесли на воскресенье по просьбам торговцев
В селе Идолга местные жители вместе с пожарными помогали тушить горящий дом
На «Лыжне России» под Саратовом ожидается легкий мороз и небольшой снег
Вынесен приговор жителю Светлого, забившему подругу сестры лопатой и топором
В Петровске в зону паводка могут попасть 2,5 тыс. жителей
В Саратове прошел первый благотворительный бал