В Ершове директор ГУП незаконно разобрал 350 м водопровода
Проверка УФСБ по Саратовской области и материалы УЭБ и ПК позволили следователям в Ершове Саратовской области возбудить и начать расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Выяснилось, что с мая 2016 по июнь 2018 директор филиала одного из государственных унитарных предприятий Саратовской области дал незаконные указания работникам о демонтаже части группового водопровода В результате необоснованно демонтировано более 350 м коммуникаций. Как считают следователи, это существенно нарушило права и ГУП, которому данный водопровод принадлежал на праве хозяйственного ведения, а также Саратовской области, как собственника этого водопровода.
- Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в региональном СУ СКР.
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ИСТОЧНИК KP.RU