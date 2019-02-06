2019-02-06T09:38:16+03:00
Общество

Снег в Саратове поручено вывезти до его таяния

Увеличено количество полигонов
Екатерина Семенова
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В ГУ МЧС по Саратовской области прошло заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Его провел зампред правительства Роман Бусаргин.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе зампреда, ьыло рассмотрено три основных вопроса. В частности, меры по ликвидации последствий снегопадов.

- Сейчас перед главами муниципальных образований, соответствующими ведомствами стоит задача – устранить все имеющиеся недостатки в этой работе, чтобы в дальнейшем вопросов к оперативности и организации работ по расчистке снега больше не возникало, — заявил Роман Бусаргин.

На совещании главам районам было дано поручение наладить активное взаимодействие с жителями сел, чтобы при возможном повторении снегопадов, не было вновь нарушено сообщение с населенными пунктами.

- Главы должны обладать информацией о необходимых медикаментах, продуктах в селах, наличии там больных людей, беременных женщин, детей. Ситуация с их обеспечением должна мониториться постоянно, — подчеркнул зампред.

Вторым вопросом рассмотрели ситуацию со снегом и наледью на крышах домов. По словам Романа Бусаргина, в условиях оттепели проблема приобретает большую актуальность.

- Крыши всех социальных, торговых объектов должны чиститься, нельзя допустить, чтобы люди пострадали, а такая опасность есть. Соответствующая рекомендация было доведена до глав муниципальных районов и органов исполнительной власти. Вопрос взят на особый контроль, — заявил чиновник.

Уборку снега в Саратове участники совещания рассмотрели особо.

- В первую очередь, губернатор Валерий Радаев поручил увеличить количество снежных полигонов с учетом большого объема уже вывезенного и оставшегося в городе снега. Во-вторых, необходимо увеличить количество уборочной техники. Надо успеть вывезти снег до таяния. Для администрации Саратова эта задача является актуальной и постоянной до полной очистки улиц города, — подчеркнул Роман Бусаргин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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