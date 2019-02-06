2019-02-06T09:05:23+03:00
Происшествия

В Балашове мужчина заплатит 25 тыс. рублей за ложный донос на полицейского

Он заявил, что у него сломали телефон
Екатерина Семенова
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В Балашове мужчина заплатит 25 тыс. рублей за ложный донос на полицейского

Он заявил, что у него сломали телефон

В Балашове Саратовской области вынесен приговор 37-летнему Алексею Дмитриеву.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчину признали виновным в заведомо ложном доносе.

Суд установил, что 14 августа 2017 года в гостиницу на улице 30 лет Победы были вызваны полицейские для того, чтобы утихомирить дебошира. Алексей Дмитриев был пьян и требовал заселить его в гостиницу без документов.

Сотрудники полиции попытались отвезти его в отделение для установления личности и составления протокола. В ответ на это Дмитриев написал донос, что полицейские применили к нему грубую силу и сломали телефон.

Впоследствии выяснилось, что Дмитриев сообщил ложные сведения. Во время судебного заседания он признался.

Суд приговорил мужчину к 25 тыс. рублей штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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