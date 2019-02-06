Саратовцам грозит опасность схода ледяных глыб с крыш
Администрация Саратова предостерегает граждан от падения с крыш домов наледи и снежных масс.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, опасность связана с оттепелью и подтаиванием, что может спровоцировать сползание льда с крыш.
Жителям рекомендуется «соблюдать осторожность, обращать внимание на скопление снежных масс, наледи на крышах и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий».
- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег. Необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны, — сообщили в мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU