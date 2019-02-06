За вырубку сосен летом на жителя Саратовской области завели уголовное дело
Шесть деревьев оценили в 36 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Полицейские в Балашове установили подозреваемого по уголовному делу возбужденному в январе о незаконной вырубке леса.
Житель села Подгорное Романовского района сделал это еще в июне 2017 года. 60-летний мужчина вырубил шесть больших сосен. Ущерб подсчитан в значительном размере - 36408 рублей.
Возбуждено новое уголовное дело о незаконной вырубке леса, мужчине направлено обязательство о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU