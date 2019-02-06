2019-02-06T08:33:58+03:00
Происшествия

За вырубку сосен летом на жителя Саратовской области завели уголовное дело

Шесть деревьев оценили в 36 тыс. рублей
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Полицейские в Балашове установили подозреваемого по уголовному делу возбужденному в январе о незаконной вырубке леса.

Житель села Подгорное Романовского района сделал это еще в июне 2017 года. 60-летний мужчина вырубил шесть больших сосен. Ущерб подсчитан в значительном размере - 36408 рублей.

Возбуждено новое уголовное дело о незаконной вырубке леса, мужчине направлено обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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