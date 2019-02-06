Саратовец чуть не зарезал сожительницу из-за снегирей
Теперь он отправился в колонию строгого режима
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Во Фрунзенском районе Саратова мужчину отправили за решетку за угрозу убийством своей сожительнице.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, преступление было совершено вечером 4 ноября.
В День народного единства 42-летний мужчина распивал алкоголь в кафе на Сенном рынке. Вернувшись вечером домой, в квартиру на 3-м Рабочем проезде, он обнаружил, что его сожительница пьяна. При этом снегири, живущие в клетке, вылетели из нее.
Из-за этого мужчина поругался с сожительницей и начал угрожать ей кухонным ножом.
Суд отправил его в колонию строгого режима на 7 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU