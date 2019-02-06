2019-02-06T08:26:33+03:00
Происшествия

В Ершове грабитель проглотил сорванные с пенсионерки золотые серьги

Полиция ждет появления улик
Александр Уриевский
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Золотое серьги грабитель предпочел проглотитьЗолотое серьги грабитель предпочел проглотить
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В селе Краснянка Ершовского района Саратовской области ранее судимая парочка ограбила пенсионерку. Добычу мужчина проглотил.

Преступление произошло в полночь 28 января. Двое жителей Ершова, 38-летний ранее судимый за незаконное проникновение в жилище мужчина и многократно судимая за кражи и грабеж 31-летняя женщина выпивали вместе с сыном хозяйки дома. После пьянки парочка решила ограбить пенсионерку и сорвала с нее золотые серьги. В ту же ночь пострадавшая обратилась в полицию.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, правоохранители задержали грабителей, но вернуть серьги, стоимостью 9 тыс. рублей пока не получилось – мужчина проглотил их. Изъятие похищенного ожидается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», оба задержанных заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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