В Ершове грабитель проглотил сорванные с пенсионерки золотые серьги
В селе Краснянка Ершовского района Саратовской области ранее судимая парочка ограбила пенсионерку. Добычу мужчина проглотил.
Преступление произошло в полночь 28 января. Двое жителей Ершова, 38-летний ранее судимый за незаконное проникновение в жилище мужчина и многократно судимая за кражи и грабеж 31-летняя женщина выпивали вместе с сыном хозяйки дома. После пьянки парочка решила ограбить пенсионерку и сорвала с нее золотые серьги. В ту же ночь пострадавшая обратилась в полицию.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, правоохранители задержали грабителей, но вернуть серьги, стоимостью 9 тыс. рублей пока не получилось – мужчина проглотил их. Изъятие похищенного ожидается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», оба задержанных заключены под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU