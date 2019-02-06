Следственный комитет в Саратове просит помочь деньгами сотруднику на оплату обследования в Израиле

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-06T08:25:55+03:00

Деньги требуются следователю-криминалисту на медицинские обследование и консультации для супруги

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СУ СКР по Саратовской области собирает деньги на обследование и консультацию в Израиле для жены сотрудника.

Сообщение с просьбой о помощи и сборе средств распространило региональное управление. Уточняется, что стоимость обследования и консультаций составляет 6 тыс. долларов.

- Супруге следователя-криминалиста следственного отдела по Саратову СУ СК РФ Гришина Сергей Константиновича — Гришиной Альфие Сагитовне, матери двоих сыновей, больной раком, вновь требуется полное обследование и консультация врачей в клинике Иерусалима. Есть положительная динамика и надежда. Стоимость обследования и консультации составляет 6 тыс. долларов.

Просим оказать помощь нашему сотруднику в сборе денежных средств, которые можно перевести по номеру карты: 5469 5600 1297 3935 Сергей Константинович Г. или по номеру телефона: 8-905-030-90-53 (номер привязан к Сбербанку России).

Обследование Гришиной А. С. в медицинской клинике запланировано на 24.02.2019. Готовы предоставить выписку из медицинской карты и отчетные платежные документы, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU