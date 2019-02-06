2019-02-06T08:23:45+03:00
Происшествия

В Саратове сожгли мусорные баки на 40 тыс. рублей

Пожар произошел в центре города
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове в минувшую полночь, с 5 на 6 февраля, подожгли мусорные баки.

Сообщение на пульт МЧС поступило в 23:55. Полыхали сразу три контейнера на улице Мичурина. Площадь пожара составила 3 кв. м. В результате возгорания пострадавших нет, к 00:09 возгорание был полностью ликвидирован.

Ранее руководство Регионального оператора АО «Управление отходами» заявляло об участившихся случаях поджогов баков по всей Саратовской области.

- Так, только в Октябрьском районе Саратова за три месяца 2018 года сожгли 20 емкостей. Рекордсменом является Вольский район, где за 100 дней умудрились сжечь 50 контейнеров, — заявили в компании.

Один новый бак стоит до 14 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове прошел первый благотворительный бал
В Ершове директор ГУП незаконно разобрал 350 метров водопровода
Отключена вода в домах на улице Пензенская и проспекте Энтузиастов
Снег в Саратове поручено вывезти до его таяния
Школы Энгельса закрыли на карантин до 12 февраля
В Балашове мужчина заплатит 25 тыс. рублей за ложный донос на полицейского
Саратовцам грозит опасность схода ледяных глыб с крыш
За вырубку сосен летом на жителя Саратовской области завели уголовное дело
Саратовец чуть не зарезал сожительницу из-за снегирей
В Ершове грабитель проглотил сорванные с пенсионерки золотые серьги
В Саратове рухнул козырек магазина Duty free
Следственный комитет в Саратове просит помочь деньгами сотруднику на оплату обследования в Израиле
В ТЦ Энгельса сработала пожарная сигнализация
В среду в Саратове будет пасмурно
"Коротко о главном". О передаче дорог на федеральный уровень. Интервью с Вячеславом Володиным
Администрация Саратова: жителей обвалившегося под снегом барака переселили в гостиницу
Заседание по делу Елены Салеевой отложено до 8 февраля
Михаил Андреев: В своих пикетах Регоператора «Молодая гвардия» ошиблась адресом
Для начала весенне-полевых работ в Саратовской области не хватает 1,5 тыс. человек
Судебное заседание об аресте Елены Салеевой предложено отложить