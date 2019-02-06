В Саратове сожгли мусорные баки на 40 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-06T08:23:45+03:00

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В Саратове в минувшую полночь, с 5 на 6 февраля, подожгли мусорные баки.

Сообщение на пульт МЧС поступило в 23:55. Полыхали сразу три контейнера на улице Мичурина. Площадь пожара составила 3 кв. м. В результате возгорания пострадавших нет, к 00:09 возгорание был полностью ликвидирован.

Ранее руководство Регионального оператора АО «Управление отходами» заявляло об участившихся случаях поджогов баков по всей Саратовской области.

- Так, только в Октябрьском районе Саратова за три месяца 2018 года сожгли 20 емкостей. Рекордсменом является Вольский район, где за 100 дней умудрились сжечь 50 контейнеров, — заявили в компании.

Один новый бак стоит до 14 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU