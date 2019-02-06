В ТЦ Энгельса сработала пожарная сигнализация
Причина вызова пожарных — неисправная электропроводка
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Вечером 5 февраля в торговом центре «Аврора» Энгельса сработала пожарная сигнализация.
На место прибыли несколько расчетов, как следует по повышенному номеру опасности — возгорание в помещении массового пребывания людей. Посетители ТЦ на Тельмана, 137 успели ощутить запах дыма и гари.
Выяснилось, что закоротила электропроводка. Неисправность устранили, распространения огня не произошло. В результате не потребовалась эвакуация посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU