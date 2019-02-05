Михаил Андреев: В своих пикетах Регоператора «Молодая гвардия» ошиблась адресом

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-05T17:08:21+03:00

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Во вторник, 5 февраля, в саратовский офис по работе с клиентами Регионального оператора по обращению с ТКО в организованно вошла группа людей с символикой «МГЕР» во главе с членом Генерального совета партии «Единая Россия», депутатом Саратовской областной думы Иваном Дзюбаном. Участники акции провели фотосессию, во время которой частично заблокировали работу сотрудников офиса и затруднили прием граждан специалистами. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, однако участники акции успели покинуть помещение до приезда представителей правоохранительных органов. Директор Регионального оператора Михаил Андреев прокомментировал произошедшее.

- С удивлением узнал об этой акции. К сожалению, не смог лично пообщаться с депутатом Дзюбаном, поскольку возвращался с селекторного совещания из реготделения партии «Единая Россия». Руководителей региональных операторов пригласили на селектор с участием высших должностных лиц партии «Единая Россия»: первым заместителем секретаря Генерального совета партии, депутатом Государственной Думы РФ Ольгой Баталиной и членом Генерального совета партии, председателем Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Слышал их призывы поддержать реализацию «майского» Указа Президента, конкретные предложения по помощи в становлении института регоператоров, поскольку это национальный проект государственной важности. Мы будем искренне благодарны партии «Единая Россия» за эту помощь, поскольку мы один из первых регоператоров в России и с учетом нашего опыта совершенствуются правовые основы работы всей отрасли. Кстати, Саратовская область является одним из наиболее эффективно работающих регионов в реализации мусорной реформы. На селекторе из уст руководителей партии звучали не замечания в наш адрес, а предложения помочь. Досадно, что именно в это время представители «МГЕР» в Саратове проводили свой перфоманс. Наверное, молодые люди ошиблись адресом и были неправильно проинформированы в попытке политизировать деятельность Регоператора. Считаю такую политизацию недопустимой. Мне передано письмо с просьбой убрать мусор с ряда контейнерных площадок, но первый же указанный адрес – Саратов, улица 1 Мая. Наверное, молодые люди вторично ошиблись адресом, поскольку нет такой улицы в нашем городе. Остальные указанные адреса находятся в Заводском районе Саратова и обслуживаются МУП «Дорожник Заводского района», и я обязательно донесу озабоченность активистов до руководства предприятия, не способного качественно выполнять взятые на себя обязательства,— заявил Михаил Андреев.

По факту кратковременного нарушения работы офиса организации, предоставляющей коммунальную услугу, готовится заявление в правоохранительные органы. Поскольку это третья акция, предположительно организованная членами политической молодежной организации в отношении Регоператора Саратовской области, готовится также заявление в органы прокуратуры с просьбой взять под контроль расследование данных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU