2019-02-05T16:59:01+03:00
Общество

Для начала весенне-полевых работ в Саратовской области не хватает 1,5 тыс. человек

Валерий Радаев поручил привлекать кадры в сельское хозяйство
Екатерина Семенова
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В ходе отчетной коллегии министерства сельского хозяйства области губернатор Валерий Радаев поднял проблему нехватки кадров в АПК.

- Сегодня только на весенне-полевые работы региону не достает 1 463 работников. Как будете решать этот вопрос?, — обратился губернатор к министру Татьяне Кравцевой.

Глава министерства подтвердила, что ежегодно нехватка механизаторов на весенне-полевой сезон составляет порядка 1000 человек. По ее словам вопрос закрывается привлечением сезонных рабочих. Валерий Радаев поручил министру обеспечить подготовку постоянного штата механизаторов.

- Сегодня в рамках Стратегии развития отдаленных территорий решается вопрос подготовки кадров для бюджетной сферы — медиков, учителей. В равной степени нужно подходить к подготовке работников сельского хозяйства. Изучите вопрос и найдите предложение. За механизаторов нужно бороться, — поставил задачу перед министром глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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