Заседание по делу Елены Салеевой отложено до 8 февраля

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-05T17:26:33+03:00

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Судья Октябрьского районного суда Саратова Елена Леднева приняла решение отложить заседание по делу в отношении председателя комитета по имуществу администрации Саратова Елены Салеевой.

Как сообщил из зала суда корреспондент «КП-Саратов», с соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения.

Ранее старший следователь по особо важным делам СУ СКР Вячеслав Родионов заявлял, что у обвинения есть основания полагать, что Салеева может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

В ходе заседания он сообщил, что для объективного расследования необходимо подготовить ряд документов.

Судья удовлетворила ходатайство и отложила расмотрение до 8 февраля. Следующее заседание начнется в полдень.

Напомним, Салееву обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

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Обвинение считает, что Елена Салеева может скрыться от следствия

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690221" frameborder="0"></iframe> Салеева пресечение.

ИСТОЧНИК KP.RU