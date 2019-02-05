Заседание по делу Елены Салеевой отложено до 8 февраля
Салеева пресечение.
Судья Октябрьского районного суда Саратова Елена Леднева приняла решение отложить заседание по делу в отношении председателя комитета по имуществу администрации Саратова Елены Салеевой.
Как сообщил из зала суда корреспондент «КП-Саратов», с соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения.
Ранее старший следователь по особо важным делам СУ СКР Вячеслав Родионов заявлял, что у обвинения есть основания полагать, что Салеева может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.
В ходе заседания он сообщил, что для объективного расследования необходимо подготовить ряд документов.
Судья удовлетворила ходатайство и отложила расмотрение до 8 февраля. Следующее заседание начнется в полдень.
Напомним, Салееву обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
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Обвинение считает, что Елена Салеева может скрыться от следствия
Салеева пресечение.
ИСТОЧНИК KP.RU