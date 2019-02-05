Панков о доме в Елшанке: Штурмовщина недопустима

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-05T16:33:20+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Дом в Елшанке планируют сдать в этом году. Любые заявления о том, что планировалось сдать его раньше, это искажение фактов. И желание принизить труд строителей, которые работают на качество. Штурмовщина недопустима, особенно на таких социально важных объектах.

Сейчас нужно приложить все усилия, чтобы обезопасить жителей. Непонятна позиция тех, кто критикует людей, строящих дом по благотворительному проекту. Но молчит о работе управляющих кампаний, которые собирают деньги с граждан, а крыши не чистят. Не понимаю. Те, кто дают ложную информацию в купленные СМИ, зная реальность, думаю, специально паразитируют на трагедии людей. Что недопустимо, — написал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU